Une saison estivale riche en nouveautés et en expériences nautiques

Depuis plusieurs années, Salaberry-de-Valleyfield s'impose comme l'une des destinations nautiques les plus accessibles et diversifiées du sud du Québec. Bordée par le lac Saint-François, traversée par un réseau de voies navigables uniques et dotée d'infrastructures nautiques exceptionnelles, la ville attire chaque année des milliers de plaisanciers, pagayeurs, adeptes de voile et amateurs de plein air.

Destination Valleyfield poursuit sa mission de faire rayonner Salaberry-de-Valleyfield comme destination nautique incontournable. Grâce à la mobilisation de nombreux partenaires, entreprises et organismes du milieu, l'offre touristique continue d'évoluer afin de mettre en valeur l'un des plus grands atouts du territoire : son accès privilégié à l'eau.

Parmi les nouveautés majeures de la saison, le parc d'eau vive sera plus accessible que jamais grâce aux nouveaux Samedis Découvertes de Kayak Valleyfield. Ces séances d'initiation de deux heures permettront aux débutants, adultes et enfants de 8 ans et plus, d'apprivoiser les rapides avec l'accompagnement d'instructeurs certifiés et tout l'équipement requis.

Du côté de la voile, Académie Voile Aventure (AVA), récemment nommée École de voile de l'année au Québec, bonifie son offre avec de nouvelles expériences destinées au grand public. Parmi celles-ci, les excursions Parents-Enfants et les sorties au coucher du soleil permettent de prendre le large sur le lac St-François pour une demi-journée d’exploration.

Pour sa part, Location des Quatre-Lacs poursuit son développement en ajoutant à sa flotte des planches de surf électriques (eSurf), une activité en pleine croissance qui permettra de découvrir le plan d'eau sous un nouvel angle.

Le dimanche 5 juillet prochain, Voile Sansoucy présentera une Journée découverte de voile sur Optimiste entièrement gratuite destinée aux jeunes de 7 à 12 ans. Des blocs de 50 minutes permettront aux apprentis matelots d’expérimenter la navigation dans un cadre sécuritaire accompagnés d’une instructrice experte. Une flotte de petits voiliers animera la baie tout au long de la journée, dès 8 h 30.

Cette activité constituera assurément une expérience mémorable et unique à vivre pour les jeunes. Les réservations sont maintenant ouvertes sur le site de Voile Sansoucy.

Nouveaux partenariats impliquant la Ville

De son côté, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield annonce trois nouveautés qui viennent également bonifier l’offre récréotouristique sur l’eau. Tout d’abord, la rivière Saint-Charles devient officiellement une Route Bleue. Cette accréditation favorise un accès plus sécuritaire au plan d’eau grâce notamment à des panneaux de signalétique et de sécurité installé directement sur les rives.

L’accréditation Route Bleue permet d’inscrire la rivière Saint-Charles dans un réseau reconnu de voies « pagayables » à l’échelle de tout le Québec. Cette initiative devient ainsi un tremplin permettant le déploiement d'une offre structurée de descentes en kayak, offerte chaque week-end par Découverte Nature Kayak. Les visiteurs pourront profiter de parcours encadrés pouvant les mener jusqu’au Parc régional des îles-de-Saint- Timothée tous les week-ends de l'été à partir du 4 juillet. Les amateurs d’activités nautiques peuvent dorénavant profiter de Pad Kay, une nouvelle station libre-service de location de kayaks et de planches à pagaie aménagée dans le parc Delpha-Sauvé, à proximité du Flotel. Grâce à cette formule, les utilisateurs pourront être entièrement autonomes afin de réserver, payer et récupérer leur équipement, le tout, en quelques clics seulement. Finalement, la Ville sera l’hôte cet automne du tout nouveau Festival nautique et plein air du Canada, organisé par Nautisme Québec.

Les détails et la programmation seront dévoilés prochainement.

Pour obtenir plus d’information sur les activités, événements et adresses gourmandes à explorer : destinationvalleyfield.com ou 450 366-1479. Pour consulter la nouvelle édition du magazine touristique,