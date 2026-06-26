Salaberry-de-Valleyfield allie musique et cinéma

L'été s'annonce animé à Salaberry-de-Valleyfield avec le lancement de la programmations des Soirées de quartier. Les mercredis soirs seront dédiés à une combinaison d'activités culturelles et à la projection de films dans huit parcs municipaux, à tour de rôle.



Pendant huit mercredis d’été, dès 17 h, les sites s’animent avec animations, jeux gonflables, maquillage, musique d’ambiance, activités thématiques en collaboration avec le MUSO ainsi que des découvertes littéraires avec le BiblioCLUB, en plus d’une offre alimentaire sur place. À 18 h, un quiz animé par le Joker Pub Ludique lance la soirée, suivi d’un spectacle à 19 h.



Les cinéphiles devront attendre la tombée du jour pour le début de la projection d'un film.

La programmation est la suivante:



Le 1er juillet au parc Salaberry (quartier Robert-Cauchon), la thématique Afrique ouvre la série avec Lezart, groupe rock alternatif aux influences jazz et progressives, suivi du film Madagascar, où des animaux de zoo découvrent la vie sauvage sur une île déstabilisante.



Le 8 juillet au parc Saint-Joseph-Artisan (quartier Georges-Leduc), cap sur l’Asie avec The Lady Margot Band, qui revisite des classiques dans un univers jazz, soul et pop élégant, avant la projection de Kung Fu Panda 4.



Le 15 juillet au parc Morin (quartier Champlain), l’escale Caraïbes met de l’avant Yordan & The Cuban Martinez Show, formation cubaine festive mêlant salsa et rythmes latins, suivie du film Encanto.



Le 22 juillet au parc des Orchidées (quartier Grande-Île), la soirée Amérique latine accueille Luis Antonio Hernandez, guitariste et chanteur au répertoire chaleureux et rythmé, avant le film Coco.



Le 29 juillet au parc Raoul-Leduc (quartier Saint-Timothée), la thématique Europe propose le spectacle de Félix-Antoine Boucher, qui revisite les grands classiques populaires et francophones, puis la présentation du film Dragon.



Le 5 août au parc Larin (quartier Jules-Leduc), la thématique Amérique du Nord accueille Martin Sirois, chansonnier festif et interactif, suivi du film Zootopia 2.



Le 12 août au parc des Éperviers (quartier La Baie), l’Océanie est à l’honneur, de même que la formation musicale Racine La Vie, inspirée des traditions musicales de l’île Maurice et des influences du monde, suivie du film Lilo & Stitch (2025).



Enfin, le 19 août au parc Landry (quartier Nitro), la série se conclut avec la soirée Proche-Orient et Moyen-Orient mettant en vedette le duo Atémi, folk-rock festif et participatif, suivi du film Aladdin (2019).

