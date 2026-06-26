Le Signature Valleyfield donne le coup d'envoi à sa phase 2

Le Signature de Salaberry-de-Valleyfield lance officiellement sa phase 2. Celle-ci permettra l’ajout de 61 appartements modernes, ce qui représente un investissement de 21 M $.

Lors de la conclusion des travaux, prévue à l’été 2027, le bâtiment abritera 266 portes. La nouvelle annexe comprendra 14 appartements de quatre pièces et demie, 28 logements de trois pièces et demie, 11 unités de soins et huit chambres aménagées dans la section évolutive.

Le coup d’envoi de la phase 2 a été officialisé en présence du maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux, des conseillers municipaux France Chenail et Patrick Rancourt et des députés de Beauharnois, Claude Reid et de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, Claude DeBellefeuille.

« Cet agrandissement s’inscrit parfaitement dans les valeurs de notre entreprise et, comme toutes nos décisions, il est dans l’intérêt de nos résidents. Au Signature, on fait les bonnes choses pour les bonnes raisons. Nos valeurs sont la dignité, la sécurité, le leadership, l’esprit d’équipe et l’intégrité. C’est sur ces valeurs que reposent toutes nos décisions, dont celle de s’impliquer dans la communauté et de redonner au suivant », indiquait Frédéric Lepage de Lepage Immobilier, copropriétaire de la résidence.

Pour sa part, Steve Di Fruscia du Dura Group, aussi copropriétaire de la résidence a assuré que la phase 2 serait réalisée avec des matériaux de qualité. « Un réaménagement de la salle à manger est aussi à prévoir. Quant aux nouveaux appartements, ils seront modernes et lumineux et construits avec des matériaux supérieurs par rapport à la phase existante. La phase 2 devrait être prête à l’été 2027. Elle aura pris du temps à voir le jour, mais c’est parce que nous voulions prendre le temps de bien faire les choses. Je suis fier de confirmer que la phase 2 va créer une quinzaine d’emplois, en plus de ceux qui vont œuvrer sur le chantier. Spécifions qu’on priorise des entreprises locales pour les travaux. »

Tous les nouveaux logements auront des comptoirs de quartz, des armoires de style européen, de la robinetterie haut de gamme, des planchers de vinyle, des dosserets en céramique dans la cuisine et dans la salle de bain et des luminaires encastrés.

À titre indicatif, les appartements de trois pièces et demie disposeront d’un balcon privé de 62 pieds carrés. Le prix de départ de location sera de 2 021$ par mois. Pour les quatre et demi, le balcon aura une superficie de 182 pieds carrés et le prix du loyer s’élèvera à 3 073 $.

Ces prix incluent le chauffage, l’éclairage et l’eau chaude, tout comme un repas par jour, la climatisation, une tirette d’alarme en cas de pépins de santé, l’entretien ménager, ainsi que les services de téléphonie et de câblodistribution.

Une salle à manger plus moderne

Dans cette phase de travaux, la salle à manger subira une métamorphose qui la laissera plus moderne, chaleureuse et conviviale.

Mais il n’y a pas que cette aire commune qui fera l’objet de travaux. La résidence, qui dispose déjà d’une unité de soins permettant d’offrir un accompagnement adapté aux résidents qui en ont besoin, verra celle-ci être bonifiée de 11 nouvelles unités.

« Les résidents peuvent y résider s’ils sont en convalescence et qu’ils doivent recevoir des soins de santé particuliers. L’unité sera modernisée pour la rendre plus agréable pour les gens qui y transitent et plus fonctionnelle pour le personnel. Huit chambres seront aussi ajoutées au sein de l’unité évolutive qui accueille des résidents en perte d’autonomie, mais qui ne veulent pas être séparés de leur conjoint ou déménager ailleurs. Les gens qui y résident ont un plan de soins personnalisé et le personnel y est présent en tout temps », complétait M. Lepage.