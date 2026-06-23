Un homme blessé à la suite d'une collision en triporteur

Un homme de 54 ans qui circulait en triporteur sur la rue Buntin, à Salaberry-de-Valleyfield, a été impliqué dans une collision avec une voiture, vers 21 h 50 le lundi 22 juin. L’incident est survenu près de la rue Penon.

« La personne qui prenait place sur le triporteur a été transportée vers un centre hospitalier pour y soigner des blessures mineures qui ne laissaient pas craindre pour sa vie», confirme la porte-parole de la Sûreté du Québec, Valérie Beauchamp au lendemain de l’événement.