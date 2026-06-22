Des engagements structurants pour la santé de la région demandés

Le Comité de vigie santé et services sociaux de Beauharnois-Salaberry interpelle les partis politiques et le prochain gouvernement du Québec : la région doit obtenir des engagements concrets en matière de santé et de services sociaux.

Le Comité formule quatre demandes au prochain gouvernement du Québec :

- Moderniser l'Hôpital du Suroît : Les infrastructures vieillissantes et la pression sur l'urgence exigent des travaux majeurs pour offrir des soins dans un environnement sécuritaire, attirant pour le personnel soignant et conserver les services;

- Construire un nouveau CLSC à Salaberry-de-Valleyfield : Les locaux actuels ne suffisent plus à répondre à la croissance démographique ni à la diversité des besoins;

- Renforcer les services de première ligne des CLSC et organismes de la région : Soins infirmiers, santé mentale, soutien à domicile et accompagnement des familles doivent être accessibles près des milieux de vie dont à Saint-Martine.

- Investir durablement en prévention : Mieux soutenir les familles, les jeunes, les aînés et la santé mentale permet d’éviter que les problèmes s’aggravent, réduit la pression sur les urgences et améliore la qualité de vie;

Un Hôpital du Suroît sécuritaire, moderne et humain

Le Comité réclame des investissements majeurs pour moderniser l’Hôpital du Suroît. Les problèmes d’infrastructure et la pression à l’urgence exigent une action rapide. Investir dans l’hôpital, c’est aussi améliorer l’attraction et la rétention du personnel soignant en offrant des conditions de travail à la hauteur de leur engagement.

C’est aussi le maintien des services spécialisés à l’Hôpital du Suroît, notamment le Centre mère-enfant et la pédiatrie qui demeure essentiel pour garantir un accès équitable aux soins pour les populations les plus vulnérables du Suroît et du Haut-Saint- Laurent, qui ne peuvent se permettre des déplacements supplémentaires vers Vaudreuil-Soulanges.

« Notre communauté mérite un hôpital moderne, humain et capable de répondre aux besoins de la population, aujourd’hui comme pour les prochaines générations. Cela exige des investissements importants et une vision gouvernementale à long terme », affirme Edith Gariépy animatrice du Comité.

Les CLSC : un pilier essentiel pour Beauharnois-Salaberry

Les CLSC constituent la porte d’entrée du système de santé pour de nombreux citoyens. Dans les villes de Beauharnois, Sainte-Martine et Salaberry-de-Valleyfield, ils permettent de rapprocher les services des milieux de vie, de réduire les déplacements et de désengorger les urgences.

À Sainte-Martine, où le CLSC a fermé en 2010, la population a augmenté de plus de 33 % entre 2006 et 2021 et devrait croître de 17,4 % d’ici 2041, avec près du quart des résidents âgés de 65 ans et plus. Le Comité demande le déploiement de services de proximité dans cette communauté. À Salaberry-de-Valleyfield, un CLSC neuf et moderne est devenu indispensable pour répondre aux besoins actuels et futurs d’une population en constante croissance.

« Investir dans les CLSC, c’est investir dans une première ligne forte, humaine et efficace. Un nouveau CLSC à Salaberry-de-Valleyfield permettrait de mieux servir toute la population du territoire et de soutenir durablement notre réseau de santé » , précise Miguel Lemieux maire de Salaberry-de-Valleyfield, préfet de la MRC BHS et membre du Comité.

Un réseau de proximité à consolider

Si l’accès aux médecins de famille a progressé en Montérégie-Ouest, les soins de proximité demeurent insuffisants pour les personnes vulnérables, les aînés et les familles éloignées des centres. La première ligne repose sur des équipes complètes : infirmières, travailleurs sociaux, professionnels en santé mentale — accessibles près des milieux de vie.

« Avoir un médecin, c’est essentiel. Mais il faut surtout pouvoir consulter rapidement, près de chez soi, avec des équipes complètes capables de répondre aux besoins », ajoute Nicole Cormier, représentant de la Table de concertation des ainés BHS au Comité.

Prévenir plutôt que seulement guérir

Le Comité demande au prochain gouvernement du Québec de faire de la prévention une priorité nationale. Investir en prévention et dans les déterminants sociaux de la santé améliore la qualité de vie sur plusieurs générations et réduit la pression sur les urgences et les hôpitaux.

« On ne règlera pas les problèmes du réseau uniquement à l’intérieur des murs des hôpitaux. La santé passe aussi par des communautés fortes, des services de proximité accessibles et des actions en amont de promotion et de prévention », rappelle Isabelle Brisebois, représentante de la Table de concertation jeunesse BHS au Comité.

Les demandes au prochain gouvernement du Québec

La région présente des réalités particulières : croissance démographique, vieillissement, enjeux de transport et disparités socioéconomiques. Ce que le rapport de l’IRIS de 2022 a confirmées : les populations du Suroît et du Haut-Saint-Laurent présentent davantage de vulnérabilités sociales et de problèmes de santé chroniques que les territoires voisins. Les décisions gouvernementales doivent en tenir compte.

Ce pourquoi le Comité de vigie santé et services sociaux de Beauharnois-Salaberry

demande :

- des investissements majeurs pour moderniser et sécuriser l’Hôpital du Suroît;

- des investissements dans un nouveau CLSC à Salaberry-de-Valleyfield;

- un renforcement durable des services de première ligne et des politiques favorisant l’accès à des soins de proximité;

- un réinvestissement significatif en prévention et promotion de la santé;

« La population du Suroît mérite un réseau de santé accessible, humain et à la hauteur des besoins de notre communauté. Les élections de 2026 doivent être l’occasion d’obtenir des engagements concrets pour l’avenir de notre région » conclut Edith Gariépy, animatrice du Comité et directrice de la CDC Beauharnois-Salaberry.