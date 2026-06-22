De tout pour tous
Salaberry-de-Valleyfield dévoile sa programmation estivale
Les différents lieux publics de Salaberry-de-Valleyfield vibreront cet été alors que la Ville prévoit des activités pour ses résidents. Spectacles, cinéma en plein air, danse, humour, activités familiales et rendez-vous culturels sont au programme tout au long de la saison.
L'été 2026 viendra d'abord avec un nouveauté avec les Soirées de quartier où huit parc s'animeront autour de huit thématiques inspirées de différentes régions du monde. Ces rassemblement débuteront dès 17 h les mercredis à compter du 1er juillet.
Le parc Salaberry sera l'hôte des Jeudis gourmands où musique et bouffe de rue s'allient. Les responsables promettent le retour des soirées de lutte professionnelle et d'humour. Deux jours plus, ce sera le tour des Samedis dansants avec leur programmation de soirées consacrées au tango, à la danse traditionnelle, au country, aux rythmes latins et au swing.
La programmation estivale fera place à plusieurs prestations musicales présentées dans différents secteurs de la ville. La Promenade du Marché, le Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée et le pont Jean-De La Lande accueilleront notamment des spectacles et événements musicaux, dont les prestations de Karine McKarragher, Josh Adams, Slim Dubois, le duo Blue Moon et AUDRÉE.
Toute la programmation est disponible sur le site de la Ville.
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