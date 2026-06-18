Fonds Propulsion: 65 000 $ remis à quatre entreprises d'ici

À la suite de son appel de projets lancé en avril dernier, la MRC de Beauharnois-Salaberry dévoile l’identité des quatre entreprises du territoire qui se partagent une aide financière dans le cadre du Fonds Propulsion. Cette année, ce sont près de 65 000 $ qui est remis aux entreprises d’ici!

« L’investissement dans l’innovation a pour objectif de permettre un gain de productivité, de rentabilité et donc de croissance au niveau des entreprises du territoire. En propulsant ces projets locaux, c'est l'ensemble de notre économie régionale que nous solidifions. Chaque gain de productivité réalisé par nos lauréats contribue directement à la compétitivité, à l'attractivité et à la vitalité socio-économique de la MRC de Beauharnois-Salaberry », a déclaré monsieur Miguel Lemieux, préfet de la MRC de Beauharnois-Salaberry et maire de Salaberry- de-Valleyfield.

Des projets concrets pour stimuler l'économie locale

Après l’analyse des dossiers par le comité d’investissement commun, la MRC annonce les lauréats suivants :

Services Ultratronic Inc:

- Le projet : Acquisition d’un système de comptage automatisé pour la gestion des inventaires de composantes, qui se faisaient jusqu'alors manuellement.

- Impact sur la productivité : Ce projet permettra de réduire de façon substantielle le temps annuel consacré aux inventaires. L’automatisation éliminera également les erreurs d’inventaire et préviendra les retards de production mensuels liés aux composantes manquantes.

Valspec Inc:

- Le projet : Revitalisation complète des espaces d'accueil au niveau du bar et de la billetterie;

- Impact sur la productivité : Les aménagements maximiseront l'efficacité de la vente et la productivité au bar sans couper de service au public. L'objectif principal est de générer une hausse des revenus autonomes de l'entreprise tout en évitant le besoin d'embaucher de nouvelles ressources.



MDTP Atelier d’Architecture Inc:

- Le projet : Acquisition de robots laser de pointe;

- Impact sur la productivité : Cet équipement procurera un gain de temps majeur lors de la réalisation des relevés sur le terrain tout en réduisant drastiquement le risque d’erreur. Selon le volume de relevés annuels, l'entreprise prévoit faire d’importantes économies en temps et en salaires, tout en réduisant son empreinte carbone.

Dubuc Excavation inc:

- Le projet : Acquisition d’une débroussailleuse hydraulique performante;

- Impact sur la productivité : En devenant propriétaire de cet équipement, l’entreprise prévoit un gain de productivité globale de 10 % en plus de générer des économies annuelles importantes. De plus, avec cet achat, l’entreprise pourra effectuer l’entretien des cours d’eau de façon plus précise, plus rapide dans le but d’améliorer la qualité des sols, d’augmenter la productivité agricole, de réduire les zones humides non désirées et de renforcer la résilience de nos terres face aux pluies intenses et aux crues soudaines qui se multiplient avec les changements climatiques.

Rappelons que ce programme offre une contribution non remboursable couvrant jusqu’à 75 % des dépenses admissibles (jusqu’à concurrence de 20 000 $) afin de soutenir les organisations en croissance dans leurs démarches d'innovation et d'optimisation de leur performance. Les entreprises lauréates recevront dès maintenant une avance de 50 % de leur subvention pour démarrer les travaux, qui devront être exécutés dans un délai de 12 mois.