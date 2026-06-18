Réglementation sur l’énergie éolienne de la MRC de Beauharnois-Salaberry
Énergie éolienne: quelles sont les prochaines étapes à venir?
La MRC de Beauharnois-Salaberry souhaite informer la population des prochaines étapes qui mèneront à l’adoption de son cadre réglementaire encadrant l’énergie éolienne. Alors que la période officielle pour la réception des questions et des commentaires s’est officiellement terminée le 29 mai dernier, la MRC poursuit sa démarche obligatoire de manière structurée afin d'assurer une intégration harmonieuse de l’énergie éolienne sur son territoire.
À la suite des nombreux commentaires reçus pendant et après l’assemblée publique de consultation, la MRC de Beauharnois-Salaberry travaille à analyser rigoureusement les propositions reçues et effectuera les modifications réglementaires nécessaires, et ce, en fonction des orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT). En parallèle, la foire aux questions disponible sur le site Web de la MRC sera également bonifiée.
Puis, d’ici les prochains mois, un règlement révisé devrait être adopté par le conseil des maires. Soucieuse de demeurer transparente et d'informer adéquatement la population quant aux changements qui auront été apportés, la MRC rendra disponible de la documentation, pour consultation, quelques jours avant que le tout soit adopté. Des communications seront faites en temps et lieu pour en informer la population.
Mise en application
Rappelons qu’une fois le cadre réglementaire officiellement adopté par la MRC de Beauharnois-Salaberry, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) devra statuer sur la conformité des changements apportés au règlement. Puis, les 7 municipalités qui en font partie devront adopter un règlement de concordance dans les six mois suivant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions régionales. Les conditions qui seront imposées par les municipalités devront être minimalement égales ou plus sévères que celles énoncées dans la règlementation de la MRC, dans la mesure où cela n’a pas pour effet d’interdire les éoliennes sur l’ensemble du territoire des municipalités.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une soirée casino-bénéfice de COTON-46 en novembre
Le temps d'une soirée, les tables de jeu s'installeront dans le Suroît pour une bonne cause. COTON-46, l'intersyndicale du Suroît, invite ses membres et la population à prendre part à une soirée casino-bénéfice placée sous le signe du plaisir et de la solidarité. Dans une formule fictive et accessible à tous, les participants pourront ...LIRE LA SUITE
Le Rendez-vous du maire de retour à Salaberry-de-Valleyfield
Le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux, convie les Campivallensiennes et Campivalliens au classique Rendez-vous du maire qui aura lieu le mercredi 23 septembre prochain à l’édifice Gaétan-Rousse à compter de 19 h. Les citoyens et les gens impliqués de la communauté sont donc invités à une soirée de conférence, lors ...LIRE LA SUITE
Une 10e édition pour La Semaine de la biodiversité
Du 19 au 26 septembre prochain, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield soulignera les 10 ans de la Semaine de la biodiversité. Au menu cette année pour célébrer cette édition spéciale : distribution d’arbres, spectacle d’oiseau de proie, conférence et ateliers de sensibilisation en milieux éducatifs. Cette semaine toute spéciale ...LIRE LA SUITE