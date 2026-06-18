Fermeture complète de la route 132 à Salaberry-de-Valleyfield

Le mercredi 17 juin, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a informé les citoyens de Salaberry-de-Valleyfield et des environs que la route 132 sera fermée complètement à compter du 22 juin prochain, jusqu’au mois de décembre.

Cette entrave est requise afin de procéder à la réfection du deuxième pont de la route 132, au-dessus de la rivière Saint-Charles. Ceux qui sont habitués à emprunter la route peuvent se rassurer, la fermeture ne concerne qu’un tronçon situé entre les rues Masson et Paul-É.-Comte.

Les usagers pourront emprunter le détour par la route 201, l’autoroute 530 et le boulevard Pie-XII. Les piétons et les cyclistes devront quant à eux circuler par la rue Léger.

En raison des travaux de longue haleine et pour assurer la sécurité des plaisanciers, l'accès à la rivière Saint-Charles, sous les structures, sera interdit jusqu’au printemps 2027. Les utilisateurs d’embarcations nautiques souhaitant franchir la zone de travaux devront transporter leur embarcation à pied en suivant le plan de portage empruntant la promenade de Notre-Dame-du-Sourire, la rue Masson et la route 132.