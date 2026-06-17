Conçu pour petits et grands
Un premier livre à colorier officiel pour les Régates de Valleyfield
Les Régates de Valleyfield dévoile son tout premier livre à colorier officiel des Régates, une création réalisée en collaboration avec Karina Isabelle, illustratrice campivalensienne reconnue pour son univers ludique et coloré.
Conçu pour petits et grands, ce cahier à colorier propose une immersion unique dans les coulisses et l'effervescence de l'événement phare du circuit Hydroplane Racing League (HRL).
Au fil des pages, les amateurs pourront redonner vie aux éléments emblématiques des Régates : les huit classes d'hydroplanes présentées à Valleyfield, les puits, la célèbre tour des Régates, les estrades, les grues en action lors de la mise à l'eau, les pilotes, les équipiers et bien plus encore.
Designer graphique de profession, Karina Isabelle développe également sa carrière d'illustratrice indépendante depuis 2016. Inspirées par son quotidien, ses œuvres se distinguent par leur simplicité, leur douceur et leur caractère rassembleur. Au fil des ans, elle a collaboré avec plusieurs entreprises d'ici et d'ailleurs, mettant son talent au service de projets créatifs variés.
Cette initiative est également le fruit d'une belle collaboration avec Zel agence de communication, partenaire de longue date des Régates de Valleyfield, qui contribue depuis plusieurs années au rayonnement visuel de l'événement.
« Les Régates occupent une place spéciale dans le cœur de nombreuses familles, et nous souhaitions offrir à nos jeunes partisans une façon différente de vivre leur passion pour notre événement. Nous espérons qu'il deviendra un souvenir précieux pour les familles qui partagent cette tradition avec nous année après année », souligne Émilie Daoust, directrice générale des Régates de Valleyfield.
Le livre à colorier officiel des Régates de Valleyfield est offert au coût de 15 $ (taxes incluses).
Il sera disponible aux points de vente suivants :
- Librairie Boyer;
- Maison des Régates;
- Les boutiques officielles des Régates de Valleyfield, sur le site de l'événement, du 3 au 12 juillet 2026.
Avec cette nouveauté, les Régates de Valleyfield poursuivent leur volonté de faire vivre l'expérience des Régates bien au-delà des courses, en créant des souvenirs uniques pour les passionnés de tous les âges.
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