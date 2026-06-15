Après avoir accueilli plus de 3 300 visiteurs l'an dernier, le Festival des arts de Valleyfield (FAV) fera un retour dans l'esplanade du parc Delpha-Sauvé les 8 et 9 août. L'événement marquera la 22ᵉ édition de rendez-vous culturels.

Pour l'occasion, une quarantaine d'artistes provenant de différentes régions du Québec y présenteront leurs œuvres dans un environnement favorisant les rencontres, les découvertes et les échanges avec le public. Le tout se déroulera sous le thème « Nuances de rouge », imaginé par la présidente d'honneur Jeanne Hart.

« Le rouge, dans toutes ses nuances, est l'essence de la vie. « Ces teintes vibrantes sont le reflet fidèle de nos émotions les plus intenses », souligne Mme Hart.

Favoriser les découvertes

En nouveauté, pour cette 22ᵉ édition, des ateliers créatifs gratuits et ouverts à tous seront offerts tout au long de la fin de semaine à l’intérieur de l’édifice Jean-H.-Besner. Animées par des exposants, ces activités permettront aux visiteurs de s'initier à différentes disciplines artistiques et d'explorer leur créativité.

La Joute des artistes effectuera également un retour. Dans le cadre de cette compétition amicale, des artistes devront réaliser une œuvre dans un temps limité sous le regard du public, mettant à l'épreuve leur rapidité, leur imagination et leur savoir-faire.

Cette année, les visiteurs pourront découvrir les artistes dans un parcours réaménagé à travers les sentiers du parc Delpha-Sauvé. Les kiosques seront installés sous le couvert des arbres.

« Le Festival des arts est devenu un rendez-vous culturel incontournable de l'été à Salaberry-de-Valleyfield. Année après année, il attire des milliers de visiteurs et permet de mettre en valeur le talent d'artistes d'ici et d'ailleurs dans un cadre exceptionnel », a mentionné le maire, Miguel Lemieux, lors du dévoilement de la programmation.

Les festivaliers pourront profiter de l'allée des saveurs, d'une aire de pique-nique et de diverses animations présentées sur le site pendant toute la fin de semaine. La programmation ainsi que la liste des artistes exposants sont disponibles sur le site web de la Ville.