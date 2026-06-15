Un homme de 93 ans en quadriporteur impliqué dans une collision

Un nonagénaire qui circulait en quadriporteur sur la rue Meloche à Salaberry-de-Valleyfield, vers 18 h le dimanche 14 juin, a été impliqué dans une collision avec une voiture.

« L'accident qu'on peut qualifier de mineur a nécessité le transport de l'homme vers un centre hospitalier pour y soigner des blessures qui ne laissaient pas craindre pour sa vie», confirme le porte-parole de la Sûreté du Québec, Marc Tessier.

L'accident s'est produit près de l'intersection de la rue Santoire.