Retour en images sur la Fête de quartier à Salaberry-de-Valleyfield

C’est le samedi 13 juin que la conseillère du quartier Champlain à Salaberry-de-Valleyfield, France Chenail, tenait la 9ᵉ édition de sa fête de quartier. Malgré le changement de lieu, les citoyens petits et grands s’y sont donné rendez-vous entre 10 h et 15 h pour s'amuser dans le plaisir et la bonne humeur.

Année après année, l’activité prend de l’ampleur et attire de plus en plus de visiteurs. Si la première année, 50 citoyens y ont pris part, en 2026, c’est 800 hot-dogs qui ont trouvé preneur, preuve de la popularité de l’évènement qui cette année prenait place dans le stationnement public sis aux coins de la rue Hébert et de l’Avenue du Centenaire.

« Encore une fois, on peut compter sur la participation des citoyens, mais aussi sur la collaboration de plusieurs entreprises de la région et de bénévoles sans qui je ne pourrais pas tenir cette fête année après année », résumait la principale intéressée lorsqu'elle a été rencontrée sur place.

Au total, une vingtaine de bénévoles étaient aussi présents sur place pour contribuer au succès de l’activité tout comme les entreprises suivantes: La Baraque Joël Renaud, IGA famille Vincent, Cercle des Fermières de Notre-Dame-de-Bellerive, Campi-Agile, les pompiers, les policiers de la Sûreté du Québec, les cadets, Découverte nature Kayak, La légion, l'organisme MOPAR qui exposait quelques voitures anciennes sur place, Créations Café , le Centre du partage, La Garde Champlain, le PRAQ et M. Maurice Arseneault, saxophoniste.

Chaque enfant qui se présentait sur place recevait un toutou, un sac de maïs soufflé, un jus et deux hot-dogs. « Cette fête, c'est ma façon de remercier les citoyens de mon quartier pour leur confiance. Ils m'ont élue au poste de conseillère. J'ai toujours un grand sentiment d'euphorie lors de cette fête, car je redonne à la communauté. C'est beau de voir les gens tisser des liens entre eux, même s'ils sont issus de communautés différentes. J'ai vu des nouveaux arrivants fraterniser avec des aînés et des gens qui sont nés ici. Il n'y a pas de barrières qui existent ici et ça me rend heureuse de le constater », confiait-elle.

« Les policiers de la Sûreté du Québec sont aussi venus faire acte de présence pour échanger avec les gens présents, tout comme les pompiers de Salaberry-de-Valleyfield qui étaient présents avec un camion. Les jeunes ont pu voir l'équipement utilisé lors d'une intervention et s'asseoir dans le véhicule d'urgence. Mon mari, le conseiller municipal Stéphane Leduc, a assuré le volet divertissement de l'activité en chansons aux côtés de l'artiste Audrée qui a offert une prestation gratuite aux intéressés, tout comme M. Arseneault, saxophoniste, et le nouveau groupe Nitro Dynamite. On a aussi recueilli des dons pour la Croix-Rouge pour venir en aide aux gens dans le besoin », ajoutait-t-elle.

Les petits ont aussi pu s’amuser dans des structures gonflables et avec un canon à mousse prêté par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. Une activité qui a connu une belle popularité auprès des jeunes. Ces derniers ont aussi pu repartir à la maison avec des toutous offerts gratuitement aux intéressés grâce à Mme Huguette du Centre du partage de Salaberry-de-Valleyfield.

Le maire Miguel Lemieux a aussi été aperçu dans la foule pendant l'activité. Chaque année, le rendez-vous fixé par Mme Chenail est un succès et les citoyens du quartier Champlain l’attendent annuellement avec impatience.