La Grande vente trottoir est de retour à Salaberry-de-Valleyfield

Comme à chaque année, la Grande vente trottoir donne le coup d'envoi aux festivités du mois de juillet à Salaberry-de-Valleyfield. Les amateurs d’aubaines et de magasinage sont ainsi convié au centre-ville du 2 au 5 juillet pour profiter de rabais spéciaux, d'offre exclusives et plus encore.

Les campivalensiens et les gens venu d'ailleurs dans la région pourront aussi rencontrer des commercants locaux et faire de brillantes découvertes. Organisée dans le but de mettre en lumière la diversité et la richesse de l'offre commerciale du territoire, la Grande vente trottoir permet de promouvoir une expérience de magasinage centrée sur la proximité et le plaisir dans un véritable centre commercial à ciel ouvert.

Dynamiser le centre-ville et faire le plein de découvertes

Le centre-ville sera définitivement animé en cette première fin de semaine du mois de juillet alors que plusieurs événements se dérouleront tout à fait gratuitement. En plus de mettre à leur agenda la Grande vente trottoir, les citoyens sont invités à prévoir un arrêt au parc Delpha-Sauvé pour assister aux premières soirées-spectacles gratuites prévues dans le cadre des Régates de Valleyfield. Quiz, soirée Open Mic, cours de salsa et de yoga sur rue sont aussi prévus gratuitement sur la Promenade du Marché cette même fin de semaine.

En nouveauté cette année, la Ville prépare une activité qui reste secrète pour le moment. Celle-ci permettra aux citoyens « les plus aguerris » de mettre la main sur de belles surprises ou du. moins, de vivre une expérience intéressante. Le tout sera dévoilé le lundi 29 juin, dès 10 h, sur la page Facebook de Tout se trouve ici – Valleyfield.

Sinon, la carte interactive permettant de repérer facilement et rapidement l'ensemble des commerces participant à la Grande vente trottoir sera de retour. En quelques clics, il sera ainsi possible pour les habitués d’organiser leur parcours de magasinage, de découvrir à l’avance les rabais qui seront offerts dans certains commerces et de repérer les nouvelles adresses du territoire