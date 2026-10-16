Ce samedi
Vaudreuil-Dorion : fermeture complète de la rue Ouimet
En raison de travaux de déplacement de lignes électriques, la rue Ouimet, à Vaudreuil-Dorion, sera complètement fermée à la circulation le samedi 17 octobre, de 8 h à 16 h.
La fermeture touchera le tronçon situé entre le chemin Paul-Gérin-Lajoie et le boulevard de la Cité-des-Jeunes.
Toutefois, en raison des conditions météorologiques défavorables ou en cas de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés.
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les automobilistes à prévoir leurs déplacements en conséquence.
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