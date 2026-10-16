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Travaux et Circulation

Ce samedi

Vaudreuil-Dorion : fermeture complète de la rue Ouimet

Une publication Néomédia
entraves rue Ouimet
Photo: Mélanie Calvé

En raison de travaux de déplacement de lignes électriques, la rue Ouimet, à Vaudreuil-Dorion, sera complètement fermée à la circulation le samedi 17 octobre, de 8 h à 16 h. 

La fermeture touchera le tronçon situé entre le chemin Paul-Gérin-Lajoie et le boulevard de la Cité-des-Jeunes. 

Toutefois, en raison des conditions météorologiques défavorables ou en cas de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés.

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les automobilistes à prévoir leurs déplacements en conséquence. 

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