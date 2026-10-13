Dans la nuit du 16 au 17 octobre
Une fermeture de la sortie no 41 de l’A-40 en direction est à venir
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la sortie n° 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) de l’autoroute 40 en direction est sera complètement fermée du 16 au 17 octobre. Cette entrave est requise afin de transférer la circulation sur la voie de desserte finale de l’autoroute.
Le pont de l’Île-aux-Tourtes demeurera ouvert durant ces travaux.
Entrave à la circulation du 16 au 17 octobre:
- Fermeture complète de la sortie no 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) de l’autoroute 40 en direction est, de vendredi, 23 h, à samedi, midi;
Un chemin de détour sera mis en place par la sortie no 44 (boulevard Morgan).
À noter que les interventions pourraient être reportées advenant des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles.
À prévoir durant la fin de semaine du 23 au 26 octobre
Une fermeture complète de l’autoroute 40 à Senneville, dans les deux directions, est planifiée du 23 au 26 octobre. Le pont demeura ouvert. Plus de détails suivront au début de la semaine prochaine.
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