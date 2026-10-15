Près des stations de pompage
Des travaux civils en cours aux Cèdres
Des travaux civils sont en cours jusqu'au 23 octobre sur le territoire des Cèdres. Ces travaux, effectués du lundi au jeudi, de 7 h à 17 h, et le vendredi, de 7 h à 12 h, occasionneront des entraves partielles à la circulation.
Celles-ci sont situées près des stations de pompage prenant place au 881, chemin du Fleuve, à proximité du parc Daoust et au 1300, rue Sophie.
De la signalisation et des signaleurs de chantier sont présents afin d’assurer la circulation en toute sécurité.
De la machinerie sera également présente sur les lieux, ce qui pourrait occasionner du bruit. Pour toute question, veuillez communiquer avec les Services techniques au 450 452-4651, poste 264.
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