Travaux en cours au parc Godin à Sainte-Anne-de-Bellevue

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue avise ses citoyens qu'à compter du 15 octobre, le chalet Famille de Chantal du parc Godin sera temporairement fermé pour une durée approximative de trois semaines pour des travaux de rénovation des salles de bains.

Les travaux se tiendront de 7 h à 17 h. Durant cette période, le parc Godin demeurera accessible aux usagers pendant toute la durée des travaux.

Pour la sécurité de tous, il est conseiller de respecter la signalisation en place.