Jusqu'au 17 octobre
Fermeture en cours sur la route 340 à Saint-Clet et Saint-Lazare
Le ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la tenue d'une entrave jusqu'au 17 octobre sur la route 340, entre les chemins Saint-Dominique et Saint-Emmanuel, à Saint-Clet et Coteau-du-Lac.
Celle-ci est nécessaire pour permettre la réfection d'un ponceau. Durant ce chantier, le tronçon cité précédemment sera complètement fermé à la circulation. Un détour est en place via le Chemin Saint-Emmanuel, la montée Poirier, le chemin Ste-Angélique, la montée Saint-Robert et le chemin St-Dominique ou via le chemin Saint-Emmanuel, la route 338 puis le chemin Saint-Dominique pour les véhicules légers.
Les véhicules lourds pourront emprunter la route 201, l'autoroute 20 et l'autoroute 30, via la route 201, l'autoroute 40 et l'autoroute 30.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Des travaux de réparations ponctuelles du réseau sanitaire à venir à NDIP
La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot informe ses citoyens que des travaux de réparations ponctuelles du réseau sanitaire auront lieu dans certains secteurs à compter du 13 octobre. Les rues visées par ces chantiers temporaires sont les suivantes: - Rue Robillard; - Rue Rollinet; - Rue Carrière; - Rue Pierre-Ricard; - Rue Rémillard; - Rue ...LIRE LA SUITE
Fermeture de l'autoroute 40 à Senneville ce jeudi en soirée
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que l’autoroute 40 en direction est sera fermée durant la nuit du 8 au 9 octobre. Cette entrave est requise pour des travaux de colmatage de joints. Le pont de l’Île-aux-Tourtes demeurera ouvert durant les travaux. Entrave à la circulation Durant ces ...LIRE LA SUITE
Des travaux d'asphaltage entraîneront des entraves à Coteau-du-Lac
Du 4 au 8 octobre, entre 21h et 6h du matin, il y aura une fermeture complète de la chaussée en direction ouest sur l'autoroute 20 à Coteau-du-Lac entre les kilomètres 16 et 18. La circulation sera déviée sur la chaussée en direction est, à contresens, avec une voie par direction. Cette entrave est requise en raison de travaux ...LIRE LA SUITE