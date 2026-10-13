Fermeture en cours sur la route 340 à Saint-Clet et Saint-Lazare

Le ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la tenue d'une entrave jusqu'au 17 octobre sur la route 340, entre les chemins Saint-Dominique et Saint-Emmanuel, à Saint-Clet et Coteau-du-Lac.

Celle-ci est nécessaire pour permettre la réfection d'un ponceau. Durant ce chantier, le tronçon cité précédemment sera complètement fermé à la circulation. Un détour est en place via le Chemin Saint-Emmanuel, la montée Poirier, le chemin Ste-Angélique, la montée Saint-Robert et le chemin St-Dominique ou via le chemin Saint-Emmanuel, la route 338 puis le chemin Saint-Dominique pour les véhicules légers.

Les véhicules lourds pourront emprunter la route 201, l'autoroute 20 et l'autoroute 30, via la route 201, l'autoroute 40 et l'autoroute 30.