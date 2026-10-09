Des travaux de réparations ponctuelles du réseau sanitaire à venir à NDIP

La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot informe ses citoyens que des travaux de réparations ponctuelles du réseau sanitaire auront lieu dans certains secteurs à compter du 13 octobre.

Les rues visées par ces chantiers temporaires sont les suivantes:

- Rue Robillard;

- Rue Rollinet;

- Rue Carrière;

- Rue Pierre-Ricard;

- Rue Rémillard;

- Rue François-Rapin;

- Rue Rabeau;

- 101e Avenue;

- Boul Perrot (entre 192e et Pincourt);

- Boul Perrot (entre rue de l’Église et Marie-Marthe-Daoust);

Ces travaux comprennent le nettoyage des conduites, des inspections par caméra puis du colmatage de fissures par injection ou par chemisage. Ces travaux ne nécessitent pas d’excavation car l’entrepreneur mandaté (CGI Environnement) utilisera les regards sanitaires pour accéder aux conduites.

Tout est mis en œuvre pour limiter autant que possible les dérangements pendant les travaux. Les situations suivantes pourraient toutefois se produire :

- Bruit des camions ;

- Blocage d’une voie de circulation par moment (circulation en alternance) ;

- Dommages au gazon dans l’emprise municipale, qui seront réparés par l’entrepreneur à la fin du contrat.

La collaboration des citoyens est demandée afin de ne pas stationner dans la rue le temps des travaux, si possible, ou du moins d’éviter de se stationner au-dessus d’un regard sanitaire.