Fermeture de l'autoroute 40 à Senneville ce jeudi en soirée

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que l’autoroute 40 en direction est sera fermée durant la nuit du 8 au 9 octobre. Cette entrave est requise pour des travaux de colmatage de joints.

Le pont de l’Île-aux-Tourtes demeurera ouvert durant les travaux.

Entrave à la circulation

Durant ces opérations, il y aura une fermeture complète de l’autoroute 40 en direction est, entre la sortie n° 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) et l’entrée suivante, de jeudi, 22 h, à vendredi, 5 h.

La circulation sera déviée sur la voie de desserte.

À noter que les interventions pourraient être reportées advenant des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles.