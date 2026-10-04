Des travaux d'asphaltage entraîneront des entraves à Coteau-du-Lac

Du 4 au 8 octobre, entre 21h et 6h du matin, il y aura une fermeture complète de la chaussée en direction ouest sur l'autoroute 20 à Coteau-du-Lac entre les kilomètres 16 et 18. La circulation sera déviée sur la chaussée en direction est, à contresens, avec une voie par direction.

Cette entrave est requise en raison de travaux d'asphaltage. Durant cette période, on prévoit une fermeture complète des bretelles d'accès de l'autoroute 20, vers la route 201 (sortie 17), de la bretelle d'entrée de la route 201 vers l'autoroute 20 (sortie 17) et de la bretelle d'entrée du chemin Saint-Emmanuel vers l'autoroute 20 (sortie numéro 19).

Un détour sera en place via les sorties 14 et 22 de l'autoroute 20.

Le Ministère communiquera toute nouvelle information concernant ce chantier au moment opportun. À terme, ce projet permettra d’améliorer la surface de roulement sur un peu plus de 5 km.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511. Vous pouvez également télécharger l’application mobile Québec 511.