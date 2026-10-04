Entrave du 5 au 15 octobre à Sainte-Anne-de-Bellevue

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue avise ses citoyens de la tenue de travaux par l'entrepreneur G-TEK Inc qui se tiendront du 5 au 15 octobre au niveau de la sortie 41 du chemin de service. Mandaté par Hydro-Québec, le chantier prendra place en direction ouest.

Durant celui-ci, il y aura:

- Fermeture complète de la voie de service nord de l’A-40 Ouest ainsi que de la bretelle de sortie Sainte-Anne-de-Bellevue / Boulevard des Anciens-Combattants ;

Des panneaux de signalisation seront installés tout le long du chemin de service nord de l'A-40 Ouest pour guider les usagers et indiquer le chemin de contournement.

Le Code de la sécurité routière prévoit des amendes sévères afin de protéger les chantiers : les conducteurs doivent obligatoirement adapter leur comportement, respecter la signalisation orange et réduire leur vitesse pour garantir la sécurité des travailleurs et des autres usagers de la route.

Pour consulter les entraves majeures et planifier vos trajets en temps réel, on peut utiliser la Carte interactive Québec 511.

Pour la sécurité de tous, il est recommandé de respecter la signalisation en place.