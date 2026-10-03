Les Québécois sont-ils vraiment des bons conducteurs?

Les Québécois sont-ils aussi prudents au volant qu’ils le pensent? À l’occasion de la 3ème édition de la Semaine de la bonne conduite, Tecnic dévoile les premiers résultats du Baromètre Tecnic, disponible sur le tout nouveau Hub Tecnic, une initiative annuelle réalisée avec la firme Léger pour suivre l’évolution des perceptions et des comportements des conducteurs québécois en matière de sécurité routière.

Un premier constat interpelle : les conducteurs sont nombreux à reconnaître les risques et les sources de stress sur la route, mais cette conscience du danger ne se traduit pas toujours par l’adoption systématique de comportements plus sécuritaires. Lors du sondage hivernal, 86 % des conducteurs rapportaient vivre du stress et 76 % de la distraction au volant. Pourtant, seulement 48 % affirmaient toujours augmenter leur distance avec le véhicule devant eux et à peine 39 % toujours réduire leur vitesse en conditions hivernales. Un constat d’autant plus intéressant que 41 % des détenteurs de permis disent ne pas se sentir en sécurité sur les routes du Québec.

On craint les autres... mais qu’en est-il de notre propre conduite?

« On parle beaucoup de l’état des routes, de congestion ou du comportement des autres automobilistes. Mais la sécurité routière commence aussi par une question beaucoup plus personnelle : est-ce que j’adapte moi-même ma conduite lorsque la situation l’exige? Après plus de 40 ans à former des conducteurs, Tecnic veut contribuer à cette réflexion avec des données qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe réellement derrière le volant. À l’approche de la saison froide, l’adaptation de la conduite aux conditions routières nous semble un enjeu qui doit être

adressé pour contribuer à améliorer la sécurité sur nos routes », souligne Isabel St-Laurent, vice-présidente vente et marketing chez Tecnic.

Des irritants qui changent avec les saisons

Les deux premières mesures du Baromètre révèlent également que les sources de stress et de distraction évoluent considérablement au fil des saisons. En hiver, les conditions météorologiques dominent largement les préoccupations, représentant la principale source de distraction (45 %) et de stress (46 %) rapportée par les conducteurs. Au printemps, elles cèdent le pas à la congestion routière, qui devient la principale source de distraction (34 %), et aux comportements agressifs des autres conducteurs, première source de stress (42 %).

Le Baromètre Tecnic: mesurer les comportements pour mieux les comprendre

Lancé à l’occasion de la Semaine de la bonne conduite, le Baromètre Tecnic vise à suivre, année après année, l’évolution des comportements, des perceptions et des préoccupations des conducteurs québécois en matière de sécurité routière.

Les résultats des sondages seront regroupés sur le Hub Tecnic, où ils seront accompagnés d’analyses, de tendances et de conseils pratiques. L’objectif : faire de cette plateforme une source de référence québécoise sur les comportements au volant, tant pour le grand public que pour les médias et les acteurs de la sécurité routière.

Les constats recueillis serviront également à alimenter les actions de sensibilisation et de formation de Tecnic. À partir des enjeux qui émergeront des sondages, qu’il s’agisse notamment de distraction, de vitesse, de comportements à risque, de partage de la route ou de perception des dangers, Tecnic développera du contenu exclusif destiné à ses apprentis conducteurs.

Les principaux constats seront aussi transmis à ses formateurs afin de nourrir leurs interventions en classe et de susciter davantage de discussions avec les jeunes conducteurs autour des réalités observées.

« Avec le Hub Tecnic et tant que leader dans l’industrie, nous voulons aller au-delà de notre rôle de formateur et mettre notre expérience au service d’une meilleure compréhension de la sécurité routière au Québec. En suivant l’évolution des comportements dans le temps, nous souhaitons contribuer à alimenter la réflexion, la prévention et, ultimement, des routes plus sécuritaires pour tous.», souligne Ronan Vandeputte, président de Groupe Tecnic Canada.