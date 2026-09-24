Trois entraves nocturnes sur l'autoroute 40

Dans la nuit du 24 au 25 septembre et du 25 au 26 septembre

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe les usagers de la route de la tenue de trois entraves sur l'autoroute 40 dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 septembre puis du 25 au 26 septembre.

La première prendra place entre 21 h et 6 h à Rigaud et sera nécessaire pour permettre l'inspection de structures. Durant cette période, il y aura fermeture d’une voie sur deux dans les deux directions de l'autoroute 40,à à la hauteur de la rivière à la Raquette, à Rigaud.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour plus d'informations concernant les limites touchant les charges et les dimensions des structures, il suffit de consulter le Répertoire des limitations de poids.

La seconde se tiendra sur l'autoroute 40 ouest à Senneville, entre la sortie 41 (Ste-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants et l'île perrot) et l'entrée suivante, du jeudi 24 à 22 h 30 au vendredi 25 septembre à 5 h 30. L'entrave est requise en raison de travaux de marquage de la chaussée. La circulation sera déviée sur la voie de desserte, mais le pont de l’Île-aux-Tourtes demeurera ouvert.

À noter que cette entrave pourrait être annulée ou reportée en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Enfin, la troisième se tiendra aussi sur le même tronçon routier, mais dans la nuit du 25 au 26 septembre de 21 h à 5 h am en direction est. Celle-ci prendra place de part et d'autre de la montée de la Baie-Saint-Thomas et sera nécessaire pour permettre l'entretien de structure. Durant ce temps, il, y aura la fermeture d'une voie sur deux dans le secteur concerné. Un détour sera en place par la voie de desserte de l'autoroute 40, sortie 2 (montée Wilson) ou par la Montée de la Baie-Saint-Thomas vers le Nord, la route 342 et le chemin des Vinaigriers.