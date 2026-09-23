En raison d'inspections de structures au-dessus de la rivière Delisle
Il faudra prévoir ses déplacements dans la nuit du 23 au 24 septembre
Des travaux d’inspection de structures entraîneront des entraves à la circulation dans la nuit du 23 au 24 septembre 2026, sur deux axes routiers de la région, plus particulièrement du côté de Soulanges dans les municipalités de Sainte-Justine-de-Newton, de Saint-Polycarpe et de Rivière-Beaudette.
Tout d'abord, la circulation se fera en alternance sur le pont de Peveril, au-dessus de la rivière Delisle, sur la route 325, à Sainte-Justine-de-Newton. L’entrave sera en vigueur entre 21 h mercredi soir et 6 h jeudi matin.
Une mesure similaire sera mise en place sur le chemin de Beaujeu, à Saint-Polycarpe, également au-dessus de la rivière Delisle. La circulation y sera maintenue en alternance durant la même période, soit de 21 h à 6 h.
Idem à Rivière-Beaudette où il faudra s'attendre à la fermeture d’une voie sur deux dans les deux directions de l’autoroute 20, à la hauteur du pont d’étagement du chemin Sainte-Claire.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) indique toutefois que ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en fonction des conditions météorologiques ou de certaines contraintes opérationnelles.
Les automobilistes sont invités à vérifier l’état des entraves et les mises à jour avant leur déplacement via l’application mobile Québec 511.
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