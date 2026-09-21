L'intersection de la rue Valois et de l'avenue du Curé-David, barrée dès lundi

Rappelons que plus tôt cette semaine, la Ville de Vaudreuil-Dorion a informé ses citoyens que l’intersection de la rue Valois et de l'avenue du Curé-David sera complètement inaccessible à la circulation du 21 septembre, à 7 h, au 25 septembre.

La fermeture est nécessaire afin de permettre aux équipes de la Ville d'effectuer des travaux de branchement des conduites d’égout sanitaire et d’aqueduc dans le cadre de la réfection de l'avenue du Curé-David.

Un détour balisé sera mis en place par la rue André-Chartrand, l'avenue Marier et la 2ᵉ Avenue. La circulation locale sera maintenue dans le secteur.