Des fermetures nocturnes à prévoir cette semaine sur l'autoroute 40

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) rappelle que des fermetures de nuit sont en vigueur sur l'autoroute 40 en direction est jusqu'au jeudi 17 septembre.

Le pont de l'Île-aux-Tourtes demeure ouvert durant les travaux. Toutefois, l'autoroute 40 est, entre la sortie no 41 et l’entrée suivante, fermée de 22 h à 5 h chaque fois. La circulation sera déviée sur la voie de desserte

La voie de desserte de l’A-40 en direction ouest, entre le boulevard des Anciens-Combattants et la sortie no 40 (chemin de Senneville), sera, pour sa part, fermée du jeudi 22 h 30 au vendredi, 5 h 30. La sortie no 40 (chemin de Senneville) demeurera ouverte durant l’entrave.