Entraves à prévoir de l’autoroute 20 à Coteau-du-lac

Du 15 au 29 septembre, entre 21h et 6h du matin, il y aura une fermeture complète de la chaussée en direction ouest. La circulation sera déviée sur la chaussée en direction est, à contresens, avec une voie par direction.

Aux mêmes dates et aux mêmes heures, la sortie du Chemin St-Emmanuel sera complètement fermée. Les usagers seront invités à utiliser les sorties en amont et en aval. Une signalisation indiquant les détours possibles sera en place.

Le Ministère communiquera toute nouvelle information concernant ce chantier au moment opportun. À terme, ce projet permettra d’améliorer la surface de roulement sur un peu plus de 5 km.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511. Vous pouvez également télécharger l’application mobile Québec 511.