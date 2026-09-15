Pour des travaux d’asphaltage
Entraves à prévoir de l’autoroute 20 à Coteau-du-lac
Du 15 au 29 septembre, entre 21h et 6h du matin, il y aura une fermeture complète de la chaussée en direction ouest. La circulation sera déviée sur la chaussée en direction est, à contresens, avec une voie par direction.
Aux mêmes dates et aux mêmes heures, la sortie du Chemin St-Emmanuel sera complètement fermée. Les usagers seront invités à utiliser les sorties en amont et en aval. Une signalisation indiquant les détours possibles sera en place.
Le Ministère communiquera toute nouvelle information concernant ce chantier au moment opportun. À terme, ce projet permettra d’améliorer la surface de roulement sur un peu plus de 5 km.
Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.
Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511. Vous pouvez également télécharger l’application mobile Québec 511.
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