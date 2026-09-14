Début des travaux de réparation sur le pont de la rue Ouimet

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réparation du pont situé sur la rue Ouimet, au-dessus de la rivière Quinchien, à Vaudreuil-Dorion, s’amorceront le 14 septembre et se poursuivront jusqu’à la fin de l’automne 2026.

Le chantier fera relâche en hiver et reprendra au printemps 2027, pendant quelques semaines, afin de procéder à des interventions de parachèvement.

Durant les travaux, il faudra prévoir une circulation en alternance sur la rue Ouimet, entre le boulevard de la Cité-des-Jeunes et le chemin Paul-Gérin-Lajoie. La circulation sera dirigée par des signaleurs routiers du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h. À l’extérieur de ces plages horaires, la circulation en alternance se fera à l’aide de feux de circulation. L’accès sera maintenu pour les piétons et les cyclistes durant toute la durée des travaux.

Des fermetures complètes occasionnelles de soir et de nuit sont à prévoir sur la rue Ouimet, entre le boulevard de la Cité-des-Jeunes et la rue Justine-Poirier. Lors de ces entraves, les usagers seront invités à emprunter le chemin de détour balisé par la rue Jeannotte et l’avenue Saint-Charles.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications