Autoroute 20
Des travaux d'asphaltage prévus jusqu'en octobre à Coteau-du-Lac
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux d’asphaltage de l’autoroute 20 en direction ouest, entre les km 16 et 21, à Coteau-du-Lac, débuteront le 15 septembre et se poursuivront jusqu’au mois d’octobre. À terme, ces travaux permettront d’améliorer la surface de roulement de l’autoroute 20 ouest sur un peu plus de 5 km.
Pendant ces travaux, voici les entraves qui seront en place dans le secteur:
Autoroute 20 ouest:
- Circulation à contresens sur la chaussée opposée, de soir et de nuit.;
- Fermetures complètes de bretelles; celles-ci suivront l’avancement de la zone d’intervention et se feront de nuit également.
Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Le Ministère communiquera en temps opportun toute nouvelle information en lien avec les entraves subséquentes de ce chantier.
Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.
Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.
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