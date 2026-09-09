Entrave en cours sur la route 325 à Rigaud

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la mise en place d'une entrave sur la route 325 à Rigaud, du 9 au 11 septembre. Celle-ci est nécessaire pour permettre la tenue de travaux de pavage.

Plus concrètement, elle prend place du chemin de la Montagne jusqu'à l'adresse municipale numéro 236. Durant cette période, les travaux ont lieu de 7 h 30 à 17 h 30, pendant lesquels il y a entrave d'une voie avec circulation en alternance à l'aide de signaleurs et véhicule escorte.

Les commerces et résidences seront accessibles en tout temps. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.