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Travaux et Circulation

22h à 5 h

Entrave nocturne sur la route 338 à Vaudreuil-Dorion

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Photo: Néomédia Vaudreuil-Soulanges

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la fermeture de la route 338 (route de Lotbinière) les 9, 10 et 13 septembre en soirée. L'entrave est nécessaire pour permettre l'asphaltage d'un tronçon. 

À ces dates, on prévoit une fermeture de la route 338 entre les deux intersections menant à la rue Meloche, de 22 h à 5 h le lendemain. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire, avise le MTMD. 

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

 

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