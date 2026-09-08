Entrave sur le chemin du Fleuve aux Cèdres le mardi 8 septembre

La Municipalité des Cèdres avise les usagers de la route de son territoire de la tenue d'une entrave, le mardi 8 septembre, sur le chemin du Fleuve. Celle-ci prendra place à la hauteur du 1750, entre 8 h et 17 h.

Elle est nécessaire pour permettre la tenue de travaux de correction de déficiences liées à la réfection du talus. Cette opération occasionnera une circulation en alternance dans le secteur. Deux signaleurs seront présents sur place afin d'assurer une circulation sécuritaire et fluide tout au long de la journée.

Les citoyens sont invités à prévoir un léger délai lors de leurs déplacements et à respecter leurs indications. Cette intervention est planifiée sous réserve des conditions météorologiques et qu'elle pourrait être reportée le cas échéant.