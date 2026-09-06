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Travaux et Circulation

Du 6 au 10 septembre

Fermetures de nuit de l’A-40 en direction ouest, à Senneville

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Photo: Courtoisie

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable vous informe que l’autoroute 40 (Félix-Leclerc) sera fermée en direction ouest, à Senneville, durant les nuits du 6 au 10 septembre. Le pont de l’Île-aux-Tourtes demeurera ouvert. Ces entraves sont requises pour des travaux de colmatage de joints et de marquage.

Durant cette période, il faudra s'attendre à une fermeture complète de l’autoroute 40 en direction ouest, entre la sortie n°41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants, île Perrot) et l’entrée suivante, de dimanche à vendredi matin, chaque fois de 22 h 30 à 5 h 30.

La circulation sera déviée sur la voie de desserte.

À noter que les interventions pourraient être reportées à une date ultérieure advenant des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles.

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