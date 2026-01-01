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Ce mardi et mercredi

Autoroute 20: fermeture de la sortie 9 à Saint-Zotique

durée 10h00
25 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe les usagers de la route de la fermeture complète de la sortie 9 de l'autoroute 20, à Saint-Zotique. L'entrave est en place jusqu'au mercredi 26 août à 13 h afin de permettre des travaux de planage et de pavage.  

La bretelle sera fermée ce mardi 25 août jusqu'à 15 h et ce mercredi de 8 h à 13 h. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles.

Un détour est à prévoir via la sortie 6 de l'autoroute 20 ouest. Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux ou les mises à jour, consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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