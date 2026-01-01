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Travaux

Entrave sur le chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac du 24 au 26 août

durée 06h00
22 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Ville de Coteau-du-Lac avise les usagers de la route de son territoire de la mise en place d'une entrave du 24 au 26 août sur le chemin du Fleuve. Celle-ci sera nécessaire dans le cadre de travaux de raccordement à l'aqueduc municipal. 

Plus précisément, elle prendra place entre les adresses 600 et 620. Ce tronçon sera fermé à la circulation durant cette période. Les automobilistes seront priés d'emprunter le chemin de détour, soit la rue Gaétan-Guérin et la place du Châtelet.

Puisque le détour se fera dans un secteur résidentiel, les automobilistes sont priés de redoubler de vigilance et à respecter les limites de vitesse en vigueur. 

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