Réfection de la bande médiane sur la route 340 à Vaudreuil-Dorion

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a confirmé ce matin que des travaux de réfection de la bande médiane auraient lieu sur la route 340, soit le boulevard de la Cité-des-Jeunes, du 23 août à 23 h 59 jusqu'au 25 août à la même heure.

Pendant toute la durée des travaux, il sera obligatoire de tourner vers la droite à partir de la bretelle de sortie nᵒ 2 de l’autoroute 30, en direction Est, vers la route 340. Les automobilistes seront également tenus de respecter cette obligation en arrivant du chemin de la Petite-Rivière en direction du boulevard de la Cité-des-Jeunes.

Le détour amènera les usagers de la route vers le carrefour giratoire nouvellement construit.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, le MTMD invite les gens de Vaudreuil-Soulanges à consulter Québec 511.