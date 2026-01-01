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Autoroute 30 et bretelles des échangeurs des autoroutes 30 et 40

Rappel des entraves en place à Vaudreuil-Dorion du 20 au 22 août

durée 06h00
20 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des fermetures complètes de nuit auront lieu au cours des prochains jours, soit du 20 au 22 août, sur l’autoroute 30, dans les deux directions, ainsi que dans les bretelles des échangeurs des autoroutes 30 et 40 et des bretelles reliant l’autoroute 30 et la route 340, à Vaudreuil-Dorion.

Voici les entraves à prévoir dès le jeudi 20 août à 21 h: 

Jusqu'à 5 h am le vendredi 21 août: 

- Fermeture complète de l’autoroute 30, dans les deux directions, entre la bretelle de sortie no 2 (Saint-Lazare, boulevard de la Cité-des-Jeunes) et l’autoroute 40;

Fermetures par défaut :

- bretelles menant de l’autoroute 30, en direction ouest, vers l’autoroute 40, en direction est et ouest; 

- bretelle menant de la route 340 à l’autoroute 30, en direction ouest;

- bretelles menant de l’autoroute 40, en direction est et ouest, vers l’autoroute 30, en direction est. 

Du vendredi 21 août à 21 h: 

Jusqu'au samedi 22 août à 5 h : 

- Fermeture de l’autoroute 30, en direction est, entre l’autoroute 40 et la bretelle de sortie no 2 (Route 340, Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare);

Fermetures par défaut :

- bretelles menant de l’autoroute 40, en direction est et ouest, à l’autoroute 30, en direction est.

Du samedi 21 août à 21 h: 

Jusqu'au dimanche 23 août à 5 h: 

- Fermeture de l’autoroute 30, en direction ouest, entre la bretelle de sortie no 2 (Saint-Lazare, boulevard de la Cité-des-Jeunes) et l’autoroute 40;

Fermetures par défaut :

- bretelles menant de l’autoroute 30, en direction ouest, vers l’autoroute 40, en direction est et ouest.

- bretelle menant de la route 340 à l’autoroute 30, en direction ouest.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

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