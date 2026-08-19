Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare
Fermetures de soir et de nuit à prévoir autour de l'A30
Des fermetures complètes de soir et de nuit auront lieu sur l’autoroute 30, dans les deux directions, ainsi que dans les bretelles des échangeurs des autoroutes 30 et 40 et des bretelles reliant l’autoroute 30 et la route 340, à Vaudreuil-Dorion, a annoncé le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) le 18 août.
De jeudi, 21 h, à vendredi, 5 h, les usagers de la route devront prévoir leur déplacement en raison de la fermeture complète de l’autoroute 30, dans les deux directions, entre la bretelle de sortie nᵒ 2 vers Saint-Lazare et le boulevard de la Cité-des-Jeunes, ainsi que l’autoroute 40.
Les bretelles menant de l’autoroute 30, en direction ouest, vers l’autoroute 40, en direction est et ouest, la bretelle menant de la route 340 à l’autoroute 30, en direction ouest, et finalement les bretelles menant de l’autoroute 40, en direction est et ouest, vers l’autoroute 30, en direction Est, seront également inaccessibles.
La situation est similaire de vendredi, 21 h, à samedi, 5 h. Il y aura fermeture de l’autoroute 30, en direction Est, entre l’autoroute 40 et la bretelle de sortie no 2. Les bretelles menant de l’autoroute 40, en direction Est et Ouest, à l’autoroute 30, en direction Est, seront encore une fois fermées à la circulation.
De samedi, 21 h, à dimanche, 5 h, l’autoroute 30, en direction Ouest, entre la bretelle de sortie nᵒ 2 et l’autoroute 40. Les bretelles menant de l’autoroute 30, en direction ouest, vers l’autoroute 40, en direction est et ouest, ainsi que les bretelles menant de la route 340 à l’autoroute 30, en direction ouest, seront également fermées cette nuit-là.
Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.
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