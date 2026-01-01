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Pour neuf semaines

Circulation en alternance à Senneville dès le 22 août

durée 06h00
18 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le ministère des Transports et la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route que dès le 22 aout, la circulation se fera en alternance sur le chemin de Senneville, à l’approche de l’autoroute 40.

Pour une période d’environ neuf semaines, l’alternance sera assurée à l’aide de feux de circulation temporaire. Cette entrave est nécessaire pour la réfection du système de drainage dans le secteur.

Sinon, dès septembre, un élément signature apparaîtra sur le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes situé tout près, soit les voiles architecturales.

Elles sont inspirées des ailes d’oiseau et des voiles contemporaines des voiliers, qui sont légères, extrêmement résistantes, et captent le vent avec une efficacité maximale.

C’est cette même logique qui a guidé la conception des voiles architecturales sur le pont:

- Une expression de la force et de la tension qui permet à une voile de prendre forme

- Un équilibre entre performance, légèreté et élégance

Visuellement, elles ont été pensées pour s’intégrer au paysage. Leur finesse laisse apparaître le décor naturel en arrière-plan et donne une impression de mouvement, comme si elles étaient portées par le vent. 

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