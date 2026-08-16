En septembre
Un élément signature intégré au nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes
Dès septembre, un élément signature apparaîtra sur le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes: les voiles architecturales. Plus d'informations sur celles-ci ont été dévoilé par le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).
Elles seront inspirées des ailes d’oiseau et des voiles contemporaines des voiliers, qui sont légères, extrêmement résistantes, et captent le vent avec une efficacité maximale.
C’est cette même logique qui a guidé la conception des voiles architecturales sur le pont:
- Une expression de la force et de la tension qui permet à une voile de prendre forme
- Un équilibre entre performance, légèreté et élégance
« Visuellement, elles ont été pensées pour s’intégrer au paysage. Leur finesse laisse apparaître le décor naturel en arrière-plan et donne une impression de mouvement, comme si elles étaient portées par le vent », indique le MTMD sur la page Facebook Maintien et reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes.
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