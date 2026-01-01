Travaux de pavage à venir cet automne et au printemps 2027 à Rigaud

La Ville de Rigaud avise ses citoyens que dans le le cadre de l’amélioration et de l’entretien de son réseau routier, la Ville prévoit des travaux de pavage dans plusieurs secteurs. Ceux-ci se tiendront à l'automne 2026 et au printemps 2027.

Si les détails des travaux ne sont pas encore connus, on peut dire que quatre zones de travaux ont été déterminées. Trois d'entres elles feront l'objet de chantier cet automne, soit les suivantes:

Zone 1 : Chemin des Prés;

Zone 2 : Chemin des Bouleaux-Blancs, chemin de la Forêt et chemin des Renards;

Zone 3 : Chemin Cabot, chemin de Lucerne et chemin du Sentier.

Au printemps 2027, une seule zone sera en travaux, soit celles des rues Alice, Chicoine, Hélène, Francine, Rigaud et Lecompte

Les dates de début des travaux ainsi que les détails concernant les entraves à la circulation seront communiqués dès que l’information sera disponible.