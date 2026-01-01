Quatre chantiers en cours ou à venir à Les Coteaux

Afin d'améliorer ses infrastructures municipales, plusieurs travaux d'aqueduc, de réseau pluvial et de pavage auront lieu au cours des prochaines semaines sur le territoire des Coteaux. Survol des chantiers qui se déploieront jusqu'en septembre.

Le premier prend place sur la rue Delisle depuis le lundi 10 août et il est en cours jusqu'au 4 septembre prochain. Il s'agit de compléter la phase 1 du projet, soit l'installation d'un nouveau réseau d'aqueduc (avec installation d’un réseau temporaire), construction d'un réseau pluvial et réfection de la chaussée. Durant ce chantier, une fermeture complète du tronçon situé entre le 50 et le 76 Delisle est à prévoir. Le détour s'effectue par la rue de la Gazonnière (chemin Ranger) en direction de la route 340 (chemin de la Cité-des-Jeunes à Saint-Polycarpe).

La seconde zone de travaux se situe sur les rues Pauline et Sonia. Elle est en cours jusqu'au 18 septembre. Des opérations de terrassement s'y tiendront pendant cette période.

Sinon, du 31 aout jusqu'au 11 septembre, on procédera sur la rue Delisle au remplacement du ponceau traversant la rue Delisle (à la hauteur de la rue Sonia). Cela entraînera une fermeture complète de la rue à cette hauteur. Un détour sera à prévoir pour les résidents du secteur.

Enfin, du 14 au 25 septembre, des travaux de réfection de la surface et le pavage de la rue Duckett figurent aussi à l'agenda.