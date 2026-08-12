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Travaux et Circulation

Jusqu'à vendredi

Travaux d'aqueduc à prévoir cette semaine à Saint-Lazare

Travaux d'aqueduc à prévoir cette semaine à Saint-Lazare
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Photo: Maxim Ouellet

Des travaux d’aqueduc auront lieu cette semaine à Saint-Lazare devant le 1700 chemin Saint-Angélique. Ceux-ci débuteront à 7 h et se termineront à 17 h du mercredi 12 août au vendredi 14 août. 

Durant ce chantier, la circulation se fera en alternance dans le secteur concerné en présence de signaleurs. L’échéancier peut varier en fonction des conditions météorologiques et de l’avancement des travaux .

Les usagers de la route seront priés de ralentir aux abords du chantier pour protéger la vie des travailleurs. Pour toute question ou­­ préoccupation, on peut contacter le Service des infrastructures au 450 424-8000, poste 235.

 

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