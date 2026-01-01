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Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Fermeture complète du boulevard Perrot cette semaine

durée 06h00
10 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot informe ses citoyens et les usagers de la route de la fermeture complète du boul. Perrot, du lundi 10 août dès 7 h au vendredi 14 août, dans le secteur de la 100e Avenue et de la 101e Avenue pour permettre les travaux de raccordement des deux nouvelles conduites d’eau potable.

La circulation locale sera permise seulement pour les résidents entre le boulevard du Domaine et la 100e Avenue, ainsi qu'entre le boulevard Don-Quichotte et la 101e Avenue.

Les collectes de recyclage, de résidus organiques et verts et d’ordures ménagères seront gérées comme prévu.

Pour toute question, on peut communiquer avec le Guichet unique au 514 453-4128, poste 0.

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