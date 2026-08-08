À Rigaud
Les travaux de correction du chemin du Bas-de-la-Rivière s'amorcent
La Ville de Rigaud avise ses citoyens de la tenue de travaux de correction de la fondation de la route débuteront sur le chemin du Bas-de-la-Rivière. Ceux-ci débuteront le lundi 10 août et entraîneront une circulation en alternance.
Les usagers de la route sont donc invité à prévoir des minutes supplémentaires pour leurs déplacements.
La dernière étape des travaux, soit le pavage, est prévue au début du mois de septembre. Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison des conditions météorologiques.
Pour assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route, les automobilistes sont priés de respecter la signalisation en place et de ralentir à l'approche de la zone de travaux.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Entrave en cours sur la route 325 à Rigaud
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la mise en place d'une entrave sur la route 325 à Rigaud, du 9 au 11 septembre. Celle-ci est nécessaire pour permettre la tenue de travaux de pavage. Plus concrètement, elle prend place du chemin de la Montagne jusqu'à l'adresse municipale numéro ...LIRE LA SUITE
Entrave nocturne sur la route 338 à Vaudreuil-Dorion
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la fermeture de la route 338 (route de Lotbinière) les 9, 10 et 13 septembre en soirée. L'entrave est nécessaire pour permettre l'asphaltage d'un tronçon. À ces dates, on prévoit une fermeture de la route 338 entre les deux intersections menant à ...LIRE LA SUITE
Entrave sur le chemin du Fleuve aux Cèdres le mardi 8 septembre
La Municipalité des Cèdres avise les usagers de la route de son territoire de la tenue d'une entrave, le mardi 8 septembre, sur le chemin du Fleuve. Celle-ci prendra place à la hauteur du 1750, entre 8 h et 17 h. Elle est nécessaire pour permettre la tenue de travaux de correction de déficiences liées à la réfection du talus. Cette ...LIRE LA SUITE