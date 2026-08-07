Vaudreuil-Dorion
Fermeture des bretelles de l’autoroute 30, en direction est du 7 au 10 août
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que certaines bretelles de l’autoroute 30 (de l’Acier), en direction est, à la hauteur de la route 340, à Vaudreuil-Dorion, seront fermées de vendredi, 20 h, à lundi, 5 h. Cette entrave est requise afin d’asphalter une section de la route 340 et des bretelles menant à l’autoroute.
Entraves et gestion de la circulation du 7 août à 20 h au 10 août à 5 h:
- Fermeture complète de la bretelle de sortie no 2 (Route 340, Boulevard de la Cité-desJeunes, Saint-Lazare), menant de l’autoroute 30, en direction est, vers la route 340;
- Fermeture complète de la bretelle menant de la route 340 vers l’autoroute 30, en direction est. Jusqu’à la fin octobre;
- Fermeture complète de la route 340 entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau;
- Fermeture complète de la rue Henry-Ford entre la route 340 et la rue White;
L’accès aux résidences et aux commerces reste disponible.
Jusqu’à la fin novembre:
- Fermetures partielles de la route 340 entre le chemin de la Petite-Rivière et le boulevard de la Gare.
Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.
Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.
Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.
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