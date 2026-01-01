Entrave sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Anne-de-Bellevue

À la suite des travaux de remplacement des infrastructures effectués à l’été 2025, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue procède au cours du mois d’août à la modification de l’emplacement des trois saillies sur la rue Saint-Jean-Baptiste, ainsi qu’au pavage (couche de finition) et au marquage prévus cet été.

Selon la planification actuelle, ces travaux devraient se dérouler jusqu'au 28 août 2026.

Des panneaux de signalisation et des signaleurs seront présents afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des usagers ainsi que pour diriger la circulation.

Pour la sécurité de tous, les usagers de la route sont priés de respecter la signalisation en place.