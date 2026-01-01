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Pour une traversée plus sécuritaire

Un nouveau feu à clignotement rapide devant le Collège Bourget

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4 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Dans le but d'améliorer la sécurité des piétons, un feu rectangulaire à clignotement rapide (FRCR) a été installé à la traverse piétonne située devant le Collège Bourget, à Rigaud. 

Ce type de feu permet d'accroître la visibilité des traverses piétonnes et d'attirer davantage l'attention des automobilistes, contribuant ainsi à rendre les déplacements plus sécuritaires.

La Ville poursuit également ses démarches pour bonifier ce type d'aménagement. La firme de génie-conseil Shellex a été mandatée pour préparer les plans et devis en vue de l'installation d'un deuxième FRCR à l'intersection des rues Saint-Jean-Baptiste et Jacqueline.

L'installation de ce second équipement est prévue à l'automne 2026, sous réserve de l'avancement du projet. Ces interventions s'inscrivent dans les efforts de la Ville visant à améliorer la sécurité de tous les usagers de la route, particulièrement aux endroits les plus fréquentés par les piétons.

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